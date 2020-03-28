Рейнсалу: при режиме ЧС могут быть ограничены права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека

"Ограничению свободы есть альтернатива, на эту тему отлично высказался литовский премьер-министр: альтернатива — естественный отбор", — прокомментировал Рейнсалу.

В связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с COVID-19, государства-члены Совета Европы начали уведомлять Генерального Секретаря СЕ о дерогации от некоторых положений Европейской Конвенции по правам человека, как это предусмотрено статьей 15 Конвенции, пишет zn.ua.

"Во время войны или иного чрезвычайного положения в государстве, которое угрожает жизни нации, любая Высокая Договаривающаяся Сторона может принять меры, которые не соответствуют ее обязательствам по настоящей Конвенции только в тех пределах, которые обусловлены остротой положения, если такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву", — говорится в ч.1 ст.15 ЕКПЧ.

20 марта о дерогации заявила и Эстония.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!