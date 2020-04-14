14.04.2020, 11:45

Рейнсалу: предположительно чрезвычайное положение придется продлить на месяц. Некоторые ограничения останутся действовать и после

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Inimtühi Tallinna sadam 13.04.2020
Inimtühi Tallinna sadam 13.04.2020. Foto: Andres Putting

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что, исходя из имеющейся на данный момент информации, можно предположить, что чрезвычайное положение будет продлено на месяц, пишет Eesti Päevaleht.

Он отметил, что распространение вируса хоть и замедлилось, но продолжается. ”Если бы мы сегодня отказались от всех ограничений, то вирус начал бы распространяться быстрее и все, чего мы достигли в течение месяца, пошло бы насмарку”, — сказал Рейнсалу и добавил, что среди нас есть множество людей, которые являются носителем вируса, но не знают об этом, поэтому отменять ограничения опасно.

”В связи с этим выход должен осуществляться осторожно и поэтапно. Мы должны понимать, что спешка и снятие ограничений могут привести к новой вспышке, после чего мы неизбежно вернемся к старым ограничениям”.

Рейнсалу отметил, что к концу апреля правительство должно составить четкий план по выходу из чрезвычайного положения. ”На основании имеющейся на данный момент — ограниченной — информации, можно предположить, что чрезвычайное положение придется продлить еще на месяц. Также имеются предпосылки к тому, что часть ограничений — особенно касающихся международной коммуникации — не будут сняты и после окончания чрезвычайного положения и срок их действия будет существенно продлен”.

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”Безусловно, важно сотрудничество между странами. Мы договорились с министрами Прибалтики и Северных стран, что по вопросам стратегии выхода будем вести всесторонний обмен информацией. Но решение принимает каждое государство самостоятельно. И здесь не место политкорректности, самое важное — здоровье населения. Европа должна показать солидарность, и те страны, которые в рамках стратегии по выходу начнут через какое-то время открывать границы, должны сообщить о мерах укрепления доверия (запасы средств индивидуальной защиты и ношение масок в публичном пространстве; правила соблюдения дистанции и дезинфекции; массовое тестирование; сохранение контроля на внешних границах; дополнительная защита групп риска и т. д.) и проконсультироваться с другими. Европейская комиссия не смогла оперативно скоординировать закрытие границ, чтобы предотвратить распространение вируса. Теперь нужно избежать обратной ошибки при открытии границ”, — заявил министр.

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