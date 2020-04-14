Рейнсалу: предположительно чрезвычайное положение придется продлить на месяц. Некоторые ограничения останутся действовать и после

Он отметил, что распространение вируса хоть и замедлилось, но продолжается. ”Если бы мы сегодня отказались от всех ограничений, то вирус начал бы распространяться быстрее и все, чего мы достигли в течение месяца, пошло бы насмарку”, — сказал Рейнсалу и добавил, что среди нас есть множество людей, которые являются носителем вируса, но не знают об этом, поэтому отменять ограничения опасно.

”В связи с этим выход должен осуществляться осторожно и поэтапно. Мы должны понимать, что спешка и снятие ограничений могут привести к новой вспышке, после чего мы неизбежно вернемся к старым ограничениям”.

Рейнсалу отметил, что к концу апреля правительство должно составить четкий план по выходу из чрезвычайного положения. ”На основании имеющейся на данный момент — ограниченной — информации, можно предположить, что чрезвычайное положение придется продлить еще на месяц. Также имеются предпосылки к тому, что часть ограничений — особенно касающихся международной коммуникации — не будут сняты и после окончания чрезвычайного положения и срок их действия будет существенно продлен”.

”Безусловно, важно сотрудничество между странами. Мы договорились с министрами Прибалтики и Северных стран, что по вопросам стратегии выхода будем вести всесторонний обмен информацией. Но решение принимает каждое государство самостоятельно. И здесь не место политкорректности, самое важное — здоровье населения. Европа должна показать солидарность, и те страны, которые в рамках стратегии по выходу начнут через какое-то время открывать границы, должны сообщить о мерах укрепления доверия (запасы средств индивидуальной защиты и ношение масок в публичном пространстве; правила соблюдения дистанции и дезинфекции; массовое тестирование; сохранение контроля на внешних границах; дополнительная защита групп риска и т. д.) и проконсультироваться с другими. Европейская комиссия не смогла оперативно скоординировать закрытие границ, чтобы предотвратить распространение вируса. Теперь нужно избежать обратной ошибки при открытии границ”, — заявил министр.