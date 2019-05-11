Рейнсалу попросит чиновников разобраться с правильным написанием названия Таллинна за рубежом

"Если это утверждение верное, тогда это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" еще во времена Вайно (Карл Вайно — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах — ред.) были ожесточенные споры", — написал Рейнсалу в социальных сетях в субботу, 11 мая.

Рейнсалу ответил на публикацию в социальных сетях бывшего депутата Рийгикогу парламента и эксперта по внешней политике Тоомаса Алаталу.

Алаталу написал: "Я вчера прилетел из Джерба, и моим пунктом назначения был ТАЛЛИН. Когда я пару месяцев назад вылетал из Фуэртевентуры, пунктом назначения также был ТАЛЛИН. Написал об этом в Министерство иностранных дел — никакой реакции. Поэтому до голосования на Генеральной ассамблеи ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всем мире знали, что столицей Эстонии является ТАЛЛИНН".