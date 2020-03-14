Рейнсалу: по возможности откажитесь от поездок за рубеж

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал жителей Эстонии отказаться от поездок за рубеж в свете распространения коронавируса в мире.
Министр отметил, что в любой момент страны могут закрыть границы. Также есть опасность, что вас поместят на карантин.
В связи с быстрым распространением коронавируса, многие страны и регионы предпринимают специальные меры, которые жители Эстонии должны обязательно учитывать при поездках. Например, ограничения на въезд в страну установили Албания, Соединенные Штаты Америки, Австрия, Китай, Гонконг, Литва, Израиль, Кипр, Мальта, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия, Тунис, Украина, Венгрия, Новая Зеландия и Вьетнам. Нужно учитывать, что при въезде в эти страны или регионы действуют специальные меры – закрыт въезд в страну или можно оказаться в изоляции или карантине.
Количество стран, в которых вводятся специальные меры по предотвращению распространения коронавируса, постоянно растет. Опасность оказаться во время поездки в карантине или в ситуации, когда невозможно вернуться в Эстонию транспортом, может возникнуть непредвиденно.
В связи с быстроразвивающейся ситуацией по всему миру и установлением возможных непредвиденных ограничений на передвижение, Министерство иностранных дел не рекомендует на данный момент никому отправляться в другие страны. Также просим всех жителей Эстонии, которые сейчас находятся в поездках в других странах, как можно быстрее вернуться домой. «Ситуация с распространением коронавируса и введением ограничительных мер из-за опасности заражения меняется в мире очень быстро. Из-за приостановки транспортного сообщения могут возникнуть сложности с возвращением обратно в Эстонию», - сказал Рейнсалу.
Граждане Эстонии, которые постоянно проживают за границей, должны следовать инструкциям местных властей.
Министр подчеркнул, что из-за необходимости ограничить широкое распространение коронавируса и предотвратить риск массового заражения, по распоряжению руководителя государственного чрезвычайного положения, в изоляции на 14 дней должны оставаться все люди, которые прибывают в Эстонию из регионов высокого распространения вируса, таких как Китай, Южная Корея, Сингапур, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция и Египет. Правила нахождения в изоляции будут разработаны вместе с Министерством внутренних дел к 16 марта.
Поездки в Эстонию на другое время должны перенести все туристы, которые находились в регионе повышенного риска распространения вируса или которые непосредственно контактировали с распространителями вируса. В соответствии с тем, как список регионов повышенного риска будет пополняться, также и граждане других стран, которые неизбежно должны приехать в Эстонию, должны оставаться 14 дней в изоляции, если они приехали из региона повышенного риска, или если у них имеются симптомы заболевания.
Если у жителей Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, то просим позвонить на номер экстренной помощи консульства: +372 53 01 9999 (24 h).
Информацию о поездках можно найти на портале Reisi Targalt и на сайте Министерства иностранных дел.
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