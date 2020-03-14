Рейнсалу: по возможности откажитесь от поездок за рубеж

В связи с быстрым распространением коронавируса, многие страны и регионы предпринимают специальные меры, которые жители Эстонии должны обязательно учитывать при поездках. Например, ограничения на въезд в страну установили Албания, Соединенные Штаты Америки, Австрия, Китай, Гонконг, Литва, Израиль, Кипр, Мальта, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия, Тунис, Украина, Венгрия, Новая Зеландия и Вьетнам. Нужно учитывать, что при въезде в эти страны или регионы действуют специальные меры – закрыт въезд в страну или можно оказаться в изоляции или карантине.

Количество стран, в которых вводятся специальные меры по предотвращению распространения коронавируса, постоянно растет. Опасность оказаться во время поездки в карантине или в ситуации, когда невозможно вернуться в Эстонию транспортом, может возникнуть непредвиденно.

В связи с быстроразвивающейся ситуацией по всему миру и установлением возможных непредвиденных ограничений на передвижение, Министерство иностранных дел не рекомендует на данный момент никому отправляться в другие страны. Также просим всех жителей Эстонии, которые сейчас находятся в поездках в других странах, как можно быстрее вернуться домой. «Ситуация с распространением коронавируса и введением ограничительных мер из-за опасности заражения меняется в мире очень быстро. Из-за приостановки транспортного сообщения могут возникнуть сложности с возвращением обратно в Эстонию», - сказал Рейнсалу.

Граждане Эстонии, которые постоянно проживают за границей, должны следовать инструкциям местных властей.