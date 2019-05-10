Рейнсалу: по сравнению с периодом 30-летней давности, отношения Эстонии и России замечательные

Он отметил, что к Эстонии нет иллюзий в отношении России, а значит нет и страха, пишет rus.err.ee. По его словам, у соседних стран имеются вопросы, требующие решения, например охрана приграничных водоемах или предотвращение лесных пожаров. Что касается встречи Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным, то Рейнсалу считает, что Путин согласился на общение не для того, чтобы сделать красивый жест Эстонии, а в своих интересах.

Говоря о ратификации пограничного договора, Рейнсалу отметил, что в правительственной коалиции нет соглашения по этому вопросу.