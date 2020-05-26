Рейнсалу: план помощи странам ЕС увеличит долг Эстонии на один миллиард

Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в передаче Välisilm на телеканале ETV, согласившись с бывшим президентом Банка Эстонии Ардо Ханссоном, что доля Эстонии при возврате этих средств составит около миллиарда евро.

"Это примерно 4% нашего внутреннего валового продукта. У нас сегодня вообще совокупная долговая нагрузка 8% [ВВП], а в целом по Европейскому союзу — 80%. На самом деле, для нас это совсем не маленький вопрос — [подумаешь], какой-то кредит. Для нас это означало бы увеличение долговой нагрузки на 50% в ситуации, когда нет понимания, что будет происходить с субсидиями, выдаваемыми за счет такого кредита", — сказал Рейнсалу.

По его словам, в данном случае следует сначала выяснить все детали, а затем принять рациональное решение.

"Если речь идет о деньгах, надо быть очень рациональным. Это означает рациональность в том смысле, что если выдвинуто предложение о централизованной раздаче и централизованном сборе денег, то всегда остается вопрос, кто получит от этого выгоду. Задавать такой вопрос отнюдь не стыдно", — добавил Рейнсалу.