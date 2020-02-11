11.02.2020, 15:08

Рейнсалу перед Рийгикогу: сегодня мы сильнее, чем когда-либо прежде


EST
Välisminister Urmas Reinsalu
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Kretel Kuusk

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в ежегодном выступлении перед парламентом подчеркнул во вторник важность углубления отношений с Соединенными Штатами Америки как наиболее важным партнером Эстонии в сфере безопасности, которая является приоритетом во внешней политике страны.

В своем ежегодном докладе о внешней политике Рейнсалу также отметил, что Эстония проводит самостоятельную и последовательную внешнюю политику прежде всего посредством своего членства в ЕС и НАТО, и перечислил ряд новых инициатив и позиций во внешней политике страны, пишет rus.err.ee.

"За сто лет мы прошли сложный путь. Сегодня наши государство и народ сильнее, чем когда-либо прежде, и действуют в соответствии с правопреемством Эстонской Республики и принципами Тартуского мирного договора. Наш текущий внешнеполитический успех выражается в членстве Эстонии в Совете Безопасности ООН — центре глобальной дипломатии", — сказал Рейнсалу, добавив, что принадлежность к этому кругу принимающих решения стран укрепляет безопасность Эстонии.

Читайте также:

По словам министра, на фоне агрессивной внешней политики России должна продолжаться прежняя политика ЕС и НАТО в отношениях с Россией.:"В преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Россия активно продвигает исторический нарратив, игнорирующий исторические факты и пытающийся изменить общепризнанный взгляд на историю".

"В ситуации, когда Россия не прекратила агрессию в отношении соседей, не может быть и речи о том, чтобы перевернуть новую страницу в отношениях между Западом и Россией", — добавил он, заявив, что Эстония по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины и Грузии.

Читайте также: