25.12.2019, 15:42

Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом

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Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Madis Veltman

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом через Керченский пролив.

"Железнодорожное сообщение Керченского пролива, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", — написал в Twitter Рейнсалу. Тем самым, по его словам, Россия стремится изолировать Крым еще больше.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил он.

Сегодня утром в Севастополь прибыл по Крымскому мосту первый российский пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга.

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.

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