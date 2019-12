Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом

"Железнодорожное сообщение Керченского пролива, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", — написал в Twitter Рейнсалу. Тем самым, по его словам, Россия стремится изолировать Крым еще больше.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил он.

Сегодня утром в Севастополь прибыл по Крымскому мосту первый российский пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга.

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.

The Kerch Strait railway link connecting #Crimea to 🇷🇺 is yet another blatant violation of 🇺🇦's sovereignty & territorial integrity by #Russia, aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine