Рейнсалу обвинил СМИ в предвзятости и назвал EKRE политически незрелой

Министр иностранных дел, вице-председатель партии "Отечество" (Isamaa) Урмас Рейнсалу заявил, что СМИ относятся к правительству центристов, Isamaa и Эстонской консервативной народной партии (EKRE) предвзято, пишет rus.err.
По оценке Рейнсалу, журналисты раздувают до огромных размеров разногласия в правительстве или высказывания политиков EKRE.
"Я считаю, что нынешнее правительство должно работать дальше. Этом правительству сил придает давление извне, особенно со стороны медиа. Возможно, и были некоторые моменты, когда правительство могло рухнуть под собственной тяжестью. Ну тут нам на помощь приходили эстонские СМИ и укрепляли наш фундамент", — отметил Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, в поведении EKRE видна незрелость организации, которая появилась на политической арене не так давно.
"Министры от EKRE в правительстве так часто меняются, это показывает, что в партии было время поиска себя. Это признак юного политического организма", — заявил политик, добавив, что молодежь всегда более радикальна и непоседлива.
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