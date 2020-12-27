27.12.2020, 18:36

Рейнсалу обвинил СМИ в предвзятости и назвал EKRE политически незрелой

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05.11.2020 Valitsuse pressikonverents
05.11.2020 Valitsuse pressikonverentsFoto: Henri-Kristian Kirsip

Министр иностранных дел, вице-председатель партии "Отечество" (Isamaa) Урмас Рейнсалу заявил, что СМИ относятся к правительству центристов, Isamaa и Эстонской консервативной народной партии (EKRE) предвзято, пишет rus.err.

По оценке Рейнсалу, журналисты раздувают до огромных размеров разногласия в правительстве или высказывания политиков EKRE.

"Я считаю, что нынешнее правительство должно работать дальше. Этом правительству сил придает давление извне, особенно со стороны медиа. Возможно, и были некоторые моменты, когда правительство могло рухнуть под собственной тяжестью. Ну тут нам на помощь приходили эстонские СМИ и укрепляли наш фундамент", — отметил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, в поведении EKRE видна незрелость организации, которая появилась на политической арене не так давно.

"Министры от EKRE в правительстве так часто меняются, это показывает, что в партии было время поиска себя. Это признак юного политического организма", — заявил политик, добавив, что молодежь всегда более радикальна и непоседлива.

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