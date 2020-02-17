Рейнсалу о заявлении Пыллуааса: правительство не собирается требовать от России вернуть Печоры

По словам Рейнсалу, мнений много, но позиции, которые выражаются во внешнеполитических решениях государства, правительство менять не собирается.

"Решение правительственной коалиции таково, что пограничный договор не ратифицируют. Также правительство не собирается представлять новые предложения для изменения линии границы Эстонии и России", — подтвердил Рейнсалу еще раз. "В случае России один вопрос в линии границы, другой в защите правовой преемственности и позиции. В этом мы не можем позволить никаких колебаний, хотя мнений много", — добавил он.