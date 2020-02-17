Рейнсалу о заявлении Пыллуааса: правительство не собирается требовать от России вернуть Печоры(2)
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил на прошлой неделе, что так же, как он, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) хочет потребовать от России вернуть территории, которые были после Тартуского мира. Но по словам Рейнсалу, правительство решило, что для изменения границы Эстонии и России новых предложений представлять не будут.
Чем рискуют пенсионеры, которые не спешат снимать деньги с карт
Гимнастка Спиридонова закрыла багажник авто в шпагате
Стали известны новые правила провоза денег через границу
Хоркина призналась в рождении сына от мужа актрисы Глаголевой