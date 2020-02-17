17.02.2020, 20:30

Рейнсалу о заявлении Пыллуааса: правительство не собирается требовать от России вернуть Печоры

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Сара Адамсон
EST
Eesti välisminister Urmas Reinsalu
Eesti välisminister Urmas ReinsaluFoto: Madis Veltman

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил на прошлой неделе, что так же, как он, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) хочет потребовать от России вернуть территории, которые были после Тартуского мира. Но по словам Рейнсалу, правительство решило, что для изменения границы Эстонии и России новых предложений представлять не будут.

По словам Рейнсалу, мнений много, но позиции, которые выражаются во внешнеполитических решениях государства, правительство менять не собирается.

"Решение правительственной коалиции таково, что пограничный договор не ратифицируют. Также правительство не собирается представлять новые предложения для изменения линии границы Эстонии и России", — подтвердил Рейнсалу еще раз. "В случае России один вопрос в линии границы, другой в защите правовой преемственности и позиции. В этом мы не можем позволить никаких колебаний, хотя мнений много", — добавил он.

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