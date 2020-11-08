Рейнсалу о высказываниях Хельме: это безумные речи. Занимайтесь проблемами Эстонии, а не управлением США

"СМИ спрашивают комментарий относительно свежеиспеченных точек зрения двух членов правительства, Марта и Мартина Хельме в адрес выборов в США и Джо Байдена. Мой ответ простой и ясный. Это безумные речи, которые ни на секунду и ни в коей мере не представляют официальную позицию эстонского государства. Я советую товарищам по правительству заниматься проблемами Эстонии, а не управлением США", — пишет Рейнсалу в Facebook.

"США справятся со своими внутренними вопросами без шумного сования носа с нашей стороны. Даже каждый ребенок понимает, что оскорбления в адрес Джо Байдена наносят ущерб нашим союзническим отношениям и НЕ в интересах сохранения независимости и укрепления безопасности Эстонии, — отмечает он. — Подчеркиваю, что такая же позиция была у меня и в отношении культивирующих оскорбительную риторику действующего президента США, Дональда Трампа в Эстонии. Свои точки зрения можно выражать достойным по отношению к политике союзнического государства образом".