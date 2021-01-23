Рейнсалу о введенных Финляндией ограничениях: ситуация тревожная

"Мы были осведомлены, что правительство Финляндии сегодня взвешивает какие-то меры. Я общался с министром иностранных дел Финляндии, наш премьер-министр общался с премьер-министром Финляндии. Наша просьба была, чтобы мы все-таки смогли мерами доверия обеспечить возможность пересечения границы трудовым мигрантам", — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Читая последние решения [правительства Финляндии — прим. ред.] — мы должны их еще проанализировать — но если они действительно создают чистое препятствие нашим трудовым мигрантам, то мы представим правительству Финляндии предложение, как мерами доверия все-таки обеспечить трудовую миграцию, — добавил он. — Нынешняя ситуация очень тревожная, и я это высказал и своему финскому коллеге".

Рейнсалу уточнил, что по оценке Эстонии Финляндия могла бы изменить это вечернее решение способом, который позволяет воспрепятствовать вирусу, но обеспечивал бы трудовым мигрантам передвижение между домом и рабочим местом, и поэтому Эстония представит свои предложения для смягчения вводимых Финляндией ограничений правительству Финляндии.

"Сейчас мы должны учитывать, что по сути трудовая миграция между Финляндией и Эстонией приостановится с указанной даты, исключая неизбежные случаи", — добавил он.