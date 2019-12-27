Рейнсалу о ситуации со Sputnik: Эстония не подчинится в этом вопросе давлению ни одного иностранного государства

"В качестве комментария относительно давления должностных лиц Российской Федерации по отношению к деятельности учреждений Эстонской Республики в связи со Sputnik. Эстонская Республика не подчинится давлению ни одного иностранного государства в вопросе, которые касается беспристрастного применения законов на территории Эстонской Республики", — пишет Рейнсалу в Facebook.

"В вопросе Sputnik эстонские учреждения применяют в соответствии с правопорядком Эстонии санкционную политику Евросоюза, которая среди прочего введена в отношении ряда граждан Российской Федерации, которые поддерживают агрессию против Украины, исходя из этого и касательство санкций к Sputnik", — добавляет он. — Эстонская Республика по-прежнему осуждает являющуюся причиной санкций агрессию России на Украине и продолжает применение санкционной политики в соответствии с принципами Евросоюза и своими внутригосударственными процедурами".