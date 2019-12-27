27.12.2019, 11:19

Рейнсалу о ситуации со Sputnik: Эстония не подчинится в этом вопросе давлению ни одного иностранного государства

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Valitsuse pressikonverents 1.08.19
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Rauno Volmar

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу говорит, что давлению не подчинятся.

"В качестве комментария относительно давления должностных лиц Российской Федерации по отношению к деятельности учреждений Эстонской Республики в связи со Sputnik. Эстонская Республика не подчинится давлению ни одного иностранного государства в вопросе, которые касается беспристрастного применения законов на территории Эстонской Республики", — пишет Рейнсалу в Facebook.

"В вопросе Sputnik эстонские учреждения применяют в соответствии с правопорядком Эстонии санкционную политику Евросоюза, которая среди прочего введена в отношении ряда граждан Российской Федерации, которые поддерживают агрессию против Украины, исходя из этого и касательство санкций к Sputnik", — добавляет он. — Эстонская Республика по-прежнему осуждает являющуюся причиной санкций агрессию России на Украине и продолжает применение санкционной политики в соответствии с принципами Евросоюза и своими внутригосударственными процедурами".

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