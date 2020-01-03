03.01.2020, 15:53

Рейнсалу о ракетном ударе США по Ираку: мы солидарны с союзниками

 (4)
EST
Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Valitsuse pressikonverents 23.05.19Foto: Anette Parksepp

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, комментируя ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в багдадском аэропорту, что обеспокоенность властей США за безопасность своих граждан и союзников понятна, и ракетный удар был нанесен американцами в порядке самообороны.

"Эскалация напряженности в регионе, особенно происходящее в последнее время в Ираке, вызывает озабоченность. Мы солидарны с союзниками США, мы осудили недавние атаки против посольства США в Багдаде и подчеркнули необходимость защиты дипломатов", - отметил Рейнсалу.

По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, министерство понимает озабоченность США по поводу обеспечения безопасности своих граждан и союзников. "Мы получили от США пояснение, что убийство генерала Сулеймани было со стороны США актом самообороны", - сказал Рейнсалу.

Читайте также:

Как сообщил эстонский министр, ракетная атака США будет сегодня, по всей видимости, обсуждаться в Совбезе ООН. "Мы намерены работать в направлении снижения напряженности в регионе".

Сегодняшний день для Эстонии будет первым рабочим днем в Совете Безопасности ООН. В повестке дня также резолюция по гуманитарной помощи Сирии. Скорее всего, в повестку будет внесено предложение обсудить и акцию США в Ираке.

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР "актом международного терроризма".

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и "сокрушительный ответ" на гибель генерала Сулеймани.

"Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", - говорится в заявлении Роухани.

Министр обороны Ирана пообещал дать "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за гибелью командующего спецподразделением "Кудс" КСИР, отметив, что "это преступление" является доказательством "низости Большого сатаны" (так США называют в Иране) и их поддержки терроризма в регионе.

Читайте также: