Рейнсалу о ракетном ударе США по Ираку: мы солидарны с союзниками

"Эскалация напряженности в регионе, особенно происходящее в последнее время в Ираке, вызывает озабоченность. Мы солидарны с союзниками США, мы осудили недавние атаки против посольства США в Багдаде и подчеркнули необходимость защиты дипломатов", - отметил Рейнсалу.

По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, министерство понимает озабоченность США по поводу обеспечения безопасности своих граждан и союзников. "Мы получили от США пояснение, что убийство генерала Сулеймани было со стороны США актом самообороны", - сказал Рейнсалу.

Как сообщил эстонский министр, ракетная атака США будет сегодня, по всей видимости, обсуждаться в Совбезе ООН. "Мы намерены работать в направлении снижения напряженности в регионе".

Сегодняшний день для Эстонии будет первым рабочим днем в Совете Безопасности ООН. В повестке дня также резолюция по гуманитарной помощи Сирии. Скорее всего, в повестку будет внесено предложение обсудить и акцию США в Ираке.

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.