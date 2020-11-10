Рейнсалу: не стоит повсюду совать свой нос

"Я думаю, что те фразы, которые были произнесены в воскресенье, несомненно, не послужили интересам Эстонии. Без сомнения, это серьезный инцидент, конечно, его однозначно могло бы не быть, конечно, были уместны комментарии по этому вопросу, которые были даны мной, главой государства и премьер-министром. Я думаю, что поступки в политике имеют очень большой вес. Уход [министра внутренних дел Марта Хельме] в отставку также является сигналом со стороны государства по поводу этой риторики, и это позволяет правительству продолжить работу", — передает RusERR слова Рейнсалу, сказанные в понедельник в интервью "Актуальной камере".

По его словам, эстонским государством нельзя управлять "риторикой того типа", которую использовали Март и Мартин Хельме.

"Не стоит повсюду совать свой нос. Американское государство само в состоянии собой управлять, а дело Эстонии — организовывать и отвечать за то, что происходит в Эстонии", — добавил Рейнсалу.

Об отставке Хельме читайте ЗДЕСЬ.