Рейнсалу не советует президенту Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая

По словам Рейнсалу, в Министерстве иностранных дел подготовка к визиту президента Эстонии в Москву 9 мая — в день, когда Россия празднует победу над нацистской Германией, не ведется.

"Давайте также посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы, например, на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение. И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит на уровне главы государства, в случае, если это приглашение поступит, — уверен министр.

"Мы должны смотреть на вещи в текущем пространстве. В прошлом такие решения на уровне глав государств были разными, и они также зависели от обстоятельств того времени. Безусловно, существует необходимость в очень тщательном анализе и оценке ситуации, следует заслушать мнения на государственном и парламентском уровнях. В конечном итоге это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно", — добавил Рейнсалу.

"Ваша четкая рекомендация — не ехать?" — уточнил журналист. Рейнсалу ответил: "Да".