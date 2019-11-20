Рейнсалу: НАТО необходим для безопасности Эстонии и Европы. Россия остается серьезной угрозой

По словам Рейнсалу, Североатлантический альянс должен идти в ногу с постоянно меняющейся картиной безопасности, но нет никаких сомнений в том, что непредсказуемая Россия остается одной из самых больших угроз для евроатлантического региона, пишет rus.err.ee.

"НАТО силен и альтернативы ему нет. Альянс необходим для безопасности Эстонии и Европы. Сохранение прочной трансатлантической связи является обязанностью всех союзников, и за последние пять лет расходы на оборону со стороны европейских союзников и Канады значительно увеличились", — cказал министр иностранных дел в преддверии встречи.

Рейнсалу сослался на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на прошлой неделе о том, что в последние годы расходы на оборону увеличились более чем на 100 миллиардов долларов.