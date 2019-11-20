20.11.2019, 07:30

Рейнсалу: НАТО необходим для безопасности Эстонии и Европы. Россия остается серьезной угрозой

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Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Venemaale tehtavad järeleandmised märk lääne jõuetusest.
Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Venemaale tehtavad järeleandmised märk lääne jõuetusest.Foto: Madis Veltman

Перед намеченной на среду, 20 ноября, встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу вновь заявил об исходящей со стороны России угрозе.

По словам Рейнсалу, Североатлантический альянс должен идти в ногу с постоянно меняющейся картиной безопасности, но нет никаких сомнений в том, что непредсказуемая Россия остается одной из самых больших угроз для евроатлантического региона, пишет rus.err.ee.

"НАТО силен и альтернативы ему нет. Альянс необходим для безопасности Эстонии и Европы. Сохранение прочной трансатлантической связи является обязанностью всех союзников, и за последние пять лет расходы на оборону со стороны европейских союзников и Канады значительно увеличились", — cказал министр иностранных дел в преддверии встречи.

Рейнсалу сослался на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на прошлой неделе о том, что в последние годы расходы на оборону увеличились более чем на 100 миллиардов долларов.

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