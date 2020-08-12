Рейнсалу намерен поднять вопрос о происходящем в Беларуси на открытом заседании Совбеза ООН

"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире. Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей", — передает RusERR слова Рейнсалу.

Накануне Урмас Рейнсалу собирался предложить верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю созвать на этой неделе внеочередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

"Ситуация в Беларуси очень напряженная и крайне важно дать со стороны ЕС четкий сигнал властям, чтобы они прекратили применять насилие в отношении мирных протестующих", — пояснил Рейнсалу.

По его словам, у ЕС есть различные возможности для принятия контрмер, в том числе и введение санкций.