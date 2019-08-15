15.08.2019, 07:08

Рейнсалу надеется на укрепление оборонного сотрудничества с США

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rus.delfi.ee
EST
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Madis Veltman

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в ходе встречи с сенатором США Роном Виденом высказался на тему дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества между странами, пишет rus.err.

"США оказали большую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония хотела бы, чтобы сотрудничество в области обороны в будущем еще более возросло", — цитирует Рейнсалу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Встреча министра с сенатором США Роном Виденом прошла в Таллинне накануне.

По сообщению пресс-службы МИД ЭР, стороны обсудили политические тенденции в Европе, двусторонние отношения между Эстонией и США, а также угрозы России для балтийского региона.

Рейнсалу также заявил, что Соединенные Штаты являются для Эстонии ключевым союзником, и продолжается работа над укреплением отношений с ним.

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