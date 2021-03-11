Рейнсалу: мы находимся на втором месте по уровню заражения как в Европе, так и в мире

"Мы находимся в катастрофической ситуации — на втором месте по уровню заражения как в Европе, так и в мире", — сказал Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу вменяет правительству, что когда научный совет предложил строгие ограничения, правительство не учло рекомендации совета.

Он добавил, что ресурсы Департамента здоровья для выявления всех инфицированных в Пыхьяском регионе подошли концу еще две недели назад.

Рейнсалу уверен, что в стране нужно ввести чрезвычайное положение.

Слово взял министр здоровья и труда Танель Кийк. По его словам, рост заражения замедляется, и теперь его нужно повернуть вспять: "Цель — чтобы цифры начали снижаться со второй половины марта". Кийк уверен, что введенных ограничений будет достаточно.

Показатель заражения сейчас находится на уровне 1,1. Самые высокие показатели, в основном, в округ с высокой плотностью населения. Кийк уверен, что решения правительства помогут показателю заражения вскоре стать ниже единицы.

Ситуация с поставками вакцины улучшается. Сейчас вакцинированы 8,6% населения Эстонии — это пятый-шестой показатель по ЕС. Правительство по-прежнему установило цель, чтобы с мая вакцину от коронавируса могли получить все желающие и хочет, чтобы вакцинацию прошли как минимум 70% взрослого населения.

По словам Кийка, 60% жителей Эстонии хотят пройти вакцинацию, около 20% сомневаются, а остальные — скептически относятся либо к вакцине от корноавируса, либо ко всем вакцинам в целом.

Академик Криста Фишер отмечает, что уровень заражения в различных регионах Эстонии значительно отличается. Например, разница показателей между Харьюмаа и Пылвамма пятикратна.

Что касается британского штамма, то он в полтора раза более заразный и необходимость госпитализации больных с ним в два раза выше. Возможно, что его доля среди больных выросла до 70%, но есть большая разница по уездам. Из больных коронавирусом в возрасте 30 лет в больницу попадает 1%, а в возрасте 60-69 — уже 10-15%.

Фишер рассказывает, что в какой-то момент уровень заражения начал бы снижаться сам по себе и без ограничений благодаря массовому иммунитету, но в таком случае значительно увеличилось бы число летальных исходов.