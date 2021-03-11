Рейнсалу: мы находимся на втором месте по уровню заражения как в Европе, так и в мире(80)
В Рийгикогу сегодня обсуждают то, какие действия принмаются в Эстонии для противостояния распространению коронавирусу.
В Рийгикогу сегодня обсуждают то, какие действия принмаются в Эстонии для противостояния распространению коронавирусу.
"Мы находимся в катастрофической ситуации — на втором месте по уровню заражения как в Европе, так и в мире", — сказал Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу вменяет правительству, что когда научный совет предложил строгие ограничения, правительство не учло рекомендации совета.
Он добавил, что ресурсы Департамента здоровья для выявления всех инфицированных в Пыхьяском регионе подошли концу еще две недели назад.
Рейнсалу уверен, что в стране нужно ввести чрезвычайное положение.
Слово взял министр здоровья и труда Танель Кийк. По его словам, рост заражения замедляется, и теперь его нужно повернуть вспять: "Цель — чтобы цифры начали снижаться со второй половины марта". Кийк уверен, что введенных ограничений будет достаточно.
Показатель заражения сейчас находится на уровне 1,1. Самые высокие показатели, в основном, в округ с высокой плотностью населения. Кийк уверен, что решения правительства помогут показателю заражения вскоре стать ниже единицы.
Ситуация с поставками вакцины улучшается. Сейчас вакцинированы 8,6% населения Эстонии — это пятый-шестой показатель по ЕС. Правительство по-прежнему установило цель, чтобы с мая вакцину от коронавируса могли получить все желающие и хочет, чтобы вакцинацию прошли как минимум 70% взрослого населения.
По словам Кийка, 60% жителей Эстонии хотят пройти вакцинацию, около 20% сомневаются, а остальные — скептически относятся либо к вакцине от корноавируса, либо ко всем вакцинам в целом.
Академик Криста Фишер отмечает, что уровень заражения в различных регионах Эстонии значительно отличается. Например, разница показателей между Харьюмаа и Пылвамма пятикратна.
Что касается британского штамма, то он в полтора раза более заразный и необходимость госпитализации больных с ним в два раза выше. Возможно, что его доля среди больных выросла до 70%, но есть большая разница по уездам. Из больных коронавирусом в возрасте 30 лет в больницу попадает 1%, а в возрасте 60-69 — уже 10-15%.
Фишер рассказывает, что в какой-то момент уровень заражения начал бы снижаться сам по себе и без ограничений благодаря массовому иммунитету, но в таком случае значительно увеличилось бы число летальных исходов.
В среднем из-за коронавируса люди умирают на шесть лет раньше, чем они умерли бы обычно, говорит Фишер.
По ее словам, во многих странах за введением строгих ограничений последовало быстрое снижение уровня заражения, иногда уже через пару недель. Например, в Бельгии и Португалии.
Влияние вакцинации будет становиться более заметным, когда вакцину начнет получать молодежь, добавила академик.
Что касается употребления витаминов, то витамин D оказывает важное влияние на общее укрепление иммунитета, но прямой с вязи с борьбой против коронавируса у него нет, рассказала Фишер.
Сможет ли Эстония вернуться к нормальному образу жизни к осени? По словам Фишер, для этого необходимо достичь где-то 70-80% вакцинированного населения. Она добавила, что с текущими темпами вакцинации это маловероятно, поэтому также нужно придумать и другие меры. Например, как улучшить вентиляцию в помещениях.
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