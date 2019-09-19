Рейнсалу: МИД собирается вызвать посла РФ из-за его высказывания о "подвиге советских солдат"(90)
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что МИД планирует вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей.
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