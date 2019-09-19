19.09.2019, 15:47

Рейнсалу: МИД собирается вызвать посла РФ из-за его высказывания о "подвиге советских солдат"

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rus.delfi.ee
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Рейнсалу: МИД собирается вызвать посла РФ из-за его высказывания о "подвиге советских солдат"
Foto: Rauno Volmar

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что МИД планирует вызвать российского посла Александра Петрова из-за его высказывания, будто жители Эстонии чтут подвиги советских воинов-освободителей.

"Следует напомнить, что когда 22 сентября подразделения Красной армии оккупировали Таллинн, то немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали преимущественно вернувшиеся из Финляндии эстонские добровольцы, — сказал Рейнсалу. — На башне Длинный Герман спустили сине-черно-белый флаг и подняли красный".

По словам Рейнсалу, российский посол сделал ТАСС заявления, будто жители Эстонии чтят "подвиги" советских солдат, "освободивших" Эстонию. "Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет российского посла и представит ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы", — отметил Рейнсалу.

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