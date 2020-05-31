Рейнсалу: коронавирус распространился по всему миру, значит, действия ВОЗ не были эффективными

"Вирус распространился по всему миру, и, следовательно, действия ВОЗ не были эффективными. Упущения допустили и отдельные государства, и международные организации", — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу "Актуальной камере".

Рейнсалу напомнил о том, что две недели назад глава Белого дома направил ВОЗ письмо с требованием реформ: "Эстония тоже заинтересована в реформировании ВОЗ и в независимом расследовании проблем, обнаружившихся в ее деятельности во время пандемии. Отдельный вопрос, насколько возможны такие реформы в момент кризиса, когда мы должны решать неотложные задачи, но я понимаю недовольство Соединенных Штатов. Я считаю, что ВОЗ со своей стороны должна была бы проявить готовность сотрудничать со столь влиятельным в этой организации государством".

Вместе с тем в Эстонии не сомневаются в необходимости ВОЗ как формата международного сотрудничества в сфере медицины.

"Если США приостановят свои платежи в ВОЗ, то под ударом окажется не столько сама организация, сколько различные ее целевые программы по всему миру. Их оплачивают как раз большие государства-доноры и филантропы. На медицинскую систему Эстонии заявление Трампа прямого влияния, конечно, иметь не будет", — сказала вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

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