Рейнсалу: из-за российской агрессии на Украине погибли 13 000 человек

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что возвращение российской делегации в ПАСЕ стало бы большой ошибкой, передает rus.err.ee.
"Спикер Госдумы России Володин сообщил на прошлой неделе, что если в устав ПАСЕ будут внесены изменения, то российская делегация вылетит в Страсбург уже сегодня вечером! Согласно сообщению Госдумы, в состав делегации также входят лица, которые были включены в санкционный список ЕС. Какое унижение для Европы, если это произойдет", — написал Урмас Рейнсалу в понедельник, 24 июня, в социальных сетях.
"Напомним: более 13 000 человек погибли на Украине в результате российской агрессии; Россия явно обострила конфликт, в том числе в недавнем прошлом; Россия по-прежнему держит в заключении украинских моряков, задержанных в Черном море. За пять лет Европа смогла сохранить единство, и теперь существует риск того, что будет сделан большой шаг назад назад. Это было бы большой ошибкой с точки зрения политики безопасности, это было бы ошибкой с точки зрения целостности Украины и Грузии, и, прежде всего, это было бы моральной ошибкой. Будучи членом Совета Европы, Россия за последнее десятилетие напала на двух других членов Совета Европы", — добавил Рейнсалу.
"Эстония поддерживает свободу и государственность украинского и грузинского народа на всей их территории", — подчеркнул Урмас Рейнсалу.
На начинающейся в понедельник сессии ПАСЕ будет решаться вопрос, сможет ли делегация из России вернуться к полноценной работе в составе организации. Если поправки в устав будут утверждены, то на этой неделе состоится голосование по восстановлению мандата российской делегации.
"Надеемся, что, хотя этой надежды мало, Парламентская Ассамблея отвергнет эту идею", — заключил глава МИД ЭР.
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