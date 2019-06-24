24.06.2019, 13:08

Рейнсалу: из-за российской агрессии на Украине погибли 13 000 человек

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rus.delfi.ee
EST 16
Valitsuse pressikonverents 02.05.2019
Urmas Reinsalu Foto: Madis Veltman

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что возвращение российской делегации в ПАСЕ стало бы большой ошибкой, передает rus.err.ee.

"Спикер Госдумы России Володин сообщил на прошлой неделе, что если в устав ПАСЕ будут внесены изменения, то российская делегация вылетит в Страсбург уже сегодня вечером! Согласно сообщению Госдумы, в состав делегации также входят лица, которые были включены в санкционный список ЕС. Какое унижение для Европы, если это произойдет", — написал Урмас Рейнсалу в понедельник, 24 июня, в социальных сетях.

"Напомним: более 13 000 человек погибли на Украине в результате российской агрессии; Россия явно обострила конфликт, в том числе в недавнем прошлом; Россия по-прежнему держит в заключении украинских моряков, задержанных в Черном море. За пять лет Европа смогла сохранить единство, и теперь существует риск того, что будет сделан большой шаг назад назад. Это было бы большой ошибкой с точки зрения ​​политики безопасности, это было бы ошибкой с точки зрения целостности Украины и Грузии, и, прежде всего, это было бы моральной ошибкой. Будучи членом Совета Европы, Россия за последнее десятилетие напала на двух других членов Совета Европы", — добавил Рейнсалу.

"Эстония поддерживает свободу и государственность украинского и грузинского народа на всей их территории", — подчеркнул Урмас Рейнсалу.

На начинающейся в понедельник сессии ПАСЕ будет решаться вопрос, сможет ли делегация из России вернуться к полноценной работе в составе организации. Если поправки в устав будут утверждены, то на этой неделе состоится голосование по восстановлению мандата российской делегации.

"Надеемся, что, хотя этой надежды мало, Парламентская Ассамблея отвергнет эту идею", — заключил глава МИД ЭР.

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