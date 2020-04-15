Рейнсалу: Италия и Испания никогда не забудут ту помощь, которую оказала Эстония

Оппозиционный депутат Юрген Лиги попросил Ратаса прокомментировать два момента: вправе ли Ратас диктовать социальные нормы (ношение масок в общественных местах) и почему в сложившейся ситуации один министр говорит, что масок нет, а другой предлагает поделиться ими с союзниками?

”Вы правы: вы не обязаны слушать и слышать меня. Но я остаюсь при своем мнении: маска должна быть в Эстонии социальной нормой”, — ответил Ратас на первое замечание.

”Если нашим союзникам нужна помощь, то нужно им ее оказать. Как Италия, так и Испания, например, патрулировали у нас в Эмари воздушное пространство. Мы помогаем им”, — ответил премьер на вторую реплику Лиги.

”Один член правительства говорит, что масок не хватит, другой — поделимся с союзниками. Я тоже сказал Пикхоф, масок действительно всем не хватит. Но маски можно изготовить самостоятельно. Эти вещи не противоречат друг другу. Люди могут пустить руки в дело и сами смастерить маски”, — добавил он.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в свою очередь сказал, что Эстония хоть и физически отделена сейчас от других стран, но, как и все остальные, показывает свою солидарность. ”Вчера министры иностранных дел Италии и Испании передали народу Эстонии благодарность и сказали, что никогда не забудут ту помощь, которую Эстония оказала им во время кризиса”, — сообщил министр.

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