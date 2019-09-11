Рейнсалу и Паэт финскому изданию: общение с Россией важно, но оно не должно означать компромиссы в вопросах ценностей

”Проблематичность отношений ЕС и России обусловлена действиями России в Восточной Украине. Отношения не улучшатся, пока Россия будет нарушать там международное право”, — сказал Рейнсалу.

По его словам, Европа пыталась наладить отношения с Россией с самого распада СССР. Еще десять лет назад ситуация была довольно хорошей. Драматичный оборот дело приняло в 2014 году с аннексией Россией Крыма.

Yle пишет, что эстонские политики хотели бы видеть в ЕС более единую и четкую политику в отношении России.

”Худшее, что может случиться, это то, что Путин встретится отдельно со всеми главами ЕС и поймет, что единой политики не существует, что все страны хотят разных вещей. Нельзя давать Путину понять, что по российским вопросам ЕС может разделиться на разные лагеря”, — сказал Паэт. Антироссийские санкции, по его словам, — хороший пример единой политики стран ЕС.

Оба политика считают общение с Россией важным, но общение не означает компромиссы в вопросах ценностей.

”Фундаментом ЕС является правовое государство, следование международному праву и соблюдение прав человека. Этим ценностям нужно следовать”, — отметил Рейнсалу.