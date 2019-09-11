11.09.2019, 09:25

Рейнсалу и Паэт финскому изданию: общение с Россией важно, но оно не должно означать компромиссы в вопросах ценностей

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Рейнсалу и Паэт финскому изданию: общение с Россией важно, но оно не должно означать компромиссы в вопросах ценностей
Foto: Sven Arbet

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал на прошлой неделе газете Financial Times, что ЕС следует прилагать усилия для улучшения отношений с Россией. Высказывание Хаависто подверг критике Тоомас Хендрик Ильвес. Финское национальное вещание Yle обратилось за комментарием к министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу и члену Европарламента Урмасу Паэту.

”Проблематичность отношений ЕС и России обусловлена действиями России в Восточной Украине. Отношения не улучшатся, пока Россия будет нарушать там международное право”, — сказал Рейнсалу.

По его словам, Европа пыталась наладить отношения с Россией с самого распада СССР. Еще десять лет назад ситуация была довольно хорошей. Драматичный оборот дело приняло в 2014 году с аннексией Россией Крыма.

Yle пишет, что эстонские политики хотели бы видеть в ЕС более единую и четкую политику в отношении России.

”Худшее, что может случиться, это то, что Путин встретится отдельно со всеми главами ЕС и поймет, что единой политики не существует, что все страны хотят разных вещей. Нельзя давать Путину понять, что по российским вопросам ЕС может разделиться на разные лагеря”, — сказал Паэт. Антироссийские санкции, по его словам, — хороший пример единой политики стран ЕС.

Оба политика считают общение с Россией важным, но общение не означает компромиссы в вопросах ценностей.

”Фундаментом ЕС является правовое государство, следование международному праву и соблюдение прав человека. Этим ценностям нужно следовать”, — отметил Рейнсалу.

По мнению Паэта, ЕС мог бы больше общаться с российским гражданским обществом. Он считает, что через гражданское общение и культурное сотрудничество русские могли бы научиться лучше понимать европейские ценности.

”Простые русские люди могли бы иметь свое представление о Европе, которое не зависело бы от, например, распространяемой на российских телеканалах пропаганды”, — сказал Паэт.

По словам политиков, Россия в последнее время не показывала стремления к установлению более тесных отношений с Европой.

”ЕС интересует Россию прежде всего как партнер по товарообмену. Я не думаю, что в ближайшем будущем Россия настолько изменит свои действия на Украине, насколько это необходимо для углубления сотрудничества с Европой”, — сказал Паэт и добавил, что странам, ведущим с Россией торговлю, следует иметь это в виду.

”Экономические интересы не должны быть причиной для того, чтобы Европа закрывала глаза на нарушения прав человека со стороны России”, — отметил Паэт.

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