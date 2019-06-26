26.06.2019, 08:53

Рейнсалу грузинскому коллеге: во время таких плохих решений народ Эстонии с вами

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Anette Parksepp

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил санкционные меры, с помощью которых Россия пытается оказать экономическое влияние на Грузию, о чем он заявил в ходе состоявшегося накануне вечером телефонного разговора с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Основной темой обсуждения стало возможное возвращение России в ПАСЕ, пишет rus.err.ee.

"Во время таких плохих решений народ Эстонии с вами. Нарушения Россией международного права и прав человека на оккупированных территориях Грузии явно противоречат принципам Совета Европы. Наша обязанность — твердо препятствовать российской агрессии в Грузии", — заявил Урмас Рейнсалу и подтвердил, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Министры также обсудили демонстрации в Тбилиси. Рейнсалу приветствовал начало расследования насилия, совершенного в ночь на 21 июня. Министр иностранных дел подчеркнул, что единственным конструктивным решением является политический диалог с участием всех сторон, и выразил надежду, что стороны будут действовать мирно и в интересах Грузии.

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