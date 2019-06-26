Рейнсалу грузинскому коллеге: во время таких плохих решений народ Эстонии с вами

Основной темой обсуждения стало возможное возвращение России в ПАСЕ, пишет rus.err.ee.

"Во время таких плохих решений народ Эстонии с вами. Нарушения Россией международного права и прав человека на оккупированных территориях Грузии явно противоречат принципам Совета Европы. Наша обязанность — твердо препятствовать российской агрессии в Грузии", — заявил Урмас Рейнсалу и подтвердил, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Министры также обсудили демонстрации в Тбилиси. Рейнсалу приветствовал начало расследования насилия, совершенного в ночь на 21 июня. Министр иностранных дел подчеркнул, что единственным конструктивным решением является политический диалог с участием всех сторон, и выразил надежду, что стороны будут действовать мирно и в интересах Грузии.