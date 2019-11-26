Рейнсалу: голосование против бюджета Совета Европы было принципиальным протестом

"Вопрос принципиальный: Россия всё еще не выполнила в полном объеме свои денежные обязательства перед Советом Европы, несмотря на то, что это приводилось в качестве прагматичного аргумента — почему нужно восстановить членские права России в Парламентской ассамблеи", — пояснил Рейнсалу.

В этом контексте на столе было предложение увеличить бюджет. "И это в ситуации, когда Россия годами игнорирует проценты за долги по членским взносам и не ясно, акцептирует ли она эту обязанность", - сказал эстонский министр.

Он также напомнил, что весной Эстония голосовала вместе со своими единомышленниками против восстановления прав России, обращая внимание на защиту ценностей. "Защитники этого решения приводили тогда прагматические аргументы и указывали на возникшую после заморозки Россией своих взносов бюджетную дыру".

"Поэтому я не посчитал возможным вместе с другими балтийскими коллегами и Украиной поддержать в окончательном голосовании бюджет. Для нас июньское решение ПАСЕ - это не технический вопрос", - отметил глава МИД ЭР.

"Совет Европы - правозащитная организация, стандарты которой должны быть единообразными для всех стран-членов, во всех ситуациях. Голосование против было принципиальным протестом против избирательности в ценностях, с которой мы не можем согласиться", - подчеркнул Рейнсалу.