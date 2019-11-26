26.11.2019, 08:50

Рейнсалу: голосование против бюджета Совета Европы было принципиальным протестом

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Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Urmas ReinsaluFoto: Madis Veltman

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония вместе с Латвией, Литвой и Украиной на прошлой неделе не поддержали следующий двухлетний бюджет организации и голосовали против, так как Россия не выполнила свои денежные обязательства. А это было предпосылкой для восстановления ее в членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Вопрос принципиальный: Россия всё еще не выполнила в полном объеме свои денежные обязательства перед Советом Европы, несмотря на то, что это приводилось в качестве прагматичного аргумента — почему нужно восстановить членские права России в Парламентской ассамблеи", — пояснил Рейнсалу.

В этом контексте на столе было предложение увеличить бюджет. "И это в ситуации, когда Россия годами игнорирует проценты за долги по членским взносам и не ясно, акцептирует ли она эту обязанность", - сказал эстонский министр.

Он также напомнил, что весной Эстония голосовала вместе со своими единомышленниками против восстановления прав России, обращая внимание на защиту ценностей. "Защитники этого решения приводили тогда прагматические аргументы и указывали на возникшую после заморозки Россией своих взносов бюджетную дыру".

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"Поэтому я не посчитал возможным вместе с другими балтийскими коллегами и Украиной поддержать в окончательном голосовании бюджет. Для нас июньское решение ПАСЕ - это не технический вопрос", - отметил глава МИД ЭР.

"Совет Европы - правозащитная организация, стандарты которой должны быть единообразными для всех стран-членов, во всех ситуациях. Голосование против было принципиальным протестом против избирательности в ценностях, с которой мы не можем согласиться", - подчеркнул Рейнсалу.

ПАСЕ лишил делегацию России право голосовать после аннексии Крыма в 2014 году. В июне 2019 года большинство проголосовало за возвращение России. Против голосовали Украина, Польша, Великобритания и делегации стран Балтии.

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