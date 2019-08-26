Рейнсалу: Эстония вместе с союзниками осуждает прошедшие в Абхазии выборы

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония вместе с с Финляндией, Канадой, Ирландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Румынией, Швецией, Украиной, Великобританией, Болгарией, Чехией и США не считают прошедшие в воскресенье на оккупированной территории Абхазии так называемые президентские выборы легитимными, и не признают их результат.

Так же, как не были признаны легитимными проведенные на оккупированной территории Южной Осетии 9 июля парламентские выборы.

"Мы вновь подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах", - говорится в совместном заявлении.

Эстония вместе с Финляндией, Канадой, Ирландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Румынией, Швецией, Украиной, Великобританией, Болгарией, Чехией и США призывают Россию выполнить все взятые в 2008 году обязательства по перемирию, в которые входит отведение вооруженных сил на позиции, которые они занимали до конфликта.

Вышеперечисленные страны призывают Россию отозвать свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.