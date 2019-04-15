Рейнсалу: Эстония не поддержит директиву ЕС по авторскому праву

Рейнсалу считает, что вокруг данной директивы развернулась серьезная и обоснованная полемика среди людей, для которых важна свобода интернета и ее реализация. Он добавил, что были крайне озабочены и многие предприниматели.

Согласно его оценке, директива не достаточно соблюдает баланс между владельцами авторских прав, гражданами и предпринимателями. Поэтому Рейнсалу попросил представителя Эстонии в Совете ЕС выступить с декларацией, подчеркивающей дисбаланс директивы.

На сегодняшнем же голосовании на заседании совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС Эстония воздержится. Сам Рейнсалу не знает, удастся ли сегодня принять директиву.

Общую декларацию против директивы составили также Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия.