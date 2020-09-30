Рейнсалу: Эстония не планирует предъявлять территориальные претензии России

— Давайте поговорим о двусторонних отношениях. Этим летом в российских СМИ широко цитировался ошибочный перевод слов министра обороны Эстонии, который якобы назвал Россию врагом. Министр такого не говорил. Но многие журналисты легко поверили в то, что именно так нас видят в Эстонии. Вы думаете, что в вашей стране действительно многие видят Россию врагом?

— Думаю, в Эстонии реалистично оценивают Россию. Мы обеспокоены позицией ее нынешнего руководства, которое не заинтересовано в соблюдении международных обязательств, в том числе, в уважении территориальной целостности других стран.

Мы встревожены агрессией со стороны России, которая направлена против Украины и Грузии.

— Но официально вы врагом Россию ведь не считаете?

— Россия — это сосед Эстонии. Но никто из соседей России не видит в ней страну, которая бы уважала международное право и территориальную целостность соседних стран. Думаю, если бы на этот счет было бы голосование, то удалось бы достичь консенсуса по его итогам.

Вообще мы, конечно, заинтересованы в придании нашим отношениям нового импульса, в дружественных и взаимовыгодных отношениях с Россией.

Но не вне контекста международных отношений, где предварительным условием для дружественных отношений для России является соблюдение международного права.

— Поддержит ли Эстония расширение персональных санкций в отношении России в связи с недавним случаем с Алексеем Навальным? И считаете ли вы, что нужно ввести более жесткие санкции?

— Мы считаем, что ответ ЕС на отравление Алексея Навального должен быть настолько сильным, насколько это возможно.

Мы имеем дело с еще одним случаем нарушения международного права, который требует решительного международного ответа. Именно поэтому ЕС должен воспользоваться всеми возможными мерами, в том числе и санкциями. Крайне важно, чтобы Россия полностью сотрудничала с Организацией по запрещению химического оружия для выявления фактов и привлечения виновных к ответственности. Эстония совместно с рядом других стран—членов ЕС выступает за то, чтобы по этому вопросу Евросоюзом была принята единая позиция.