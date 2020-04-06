06.04.2020, 12:15

Рейнсалу: Эстония может продлить чрезвычайное положение еще на один месяц

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Urmas Reinsalu pressikonverents
Urmas Reinsalu pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Чрезвычайное положение, изначально введенное в Эстонии до 1 мая, может быть продлено еще на один месяц, заявил глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу, отвечая на вопросы членов комиссии Рийгикогу по иностранным делам.

По его словам, решение о продлении чрезвычайного положения может быть вынесено в ближайшее время, передает rus.err.ee.

Комментируя ограничения, введенные в стране, министр иностранных дел сказал, что они работают. В то же время он предупредил, что сегодня, в случае их отмены, в стране заболеваемость коронавирусом резко возрастет.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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