Рейнсалу дистанцировал Эстонию от Пакта о беженцах ООН

"В письме министра иностранных дел в ООН говорится, что Эстония не считает для себя юридически обязательным глобальный Пакт о беженцах. Можно сказать, что теперь, наконец, внесена в этот вопрос ясность. Это гарантирует суверенность Эстонии в вопросе беженцев", - сказал Сеэдер.

Министр иностранных дел направил письмо президенту Генассамблеи ООН во время первой недели 74-й сессии, которая проходит сейчас в Нью-Йорке.

Напомним, что участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 17 декабря 2018 года большинством голосов утвердили Пакт о беженцах. За документ проголосовали 181 из 193 стран-членов ООН. Против выступили США и Венгрия. Ливия, Эритрея и Доминиканская республика воздержались.