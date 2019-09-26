Рейнсалу дистанцировал Эстонию от Пакта о беженцах ООН

Председатель партии "Отечество" Хелир Валдор Сеэдер сообщил, что глава МИД Эстонии направил в ООН письмо, в котором отметил, что Эстония не считает себя юридически связанной рамками Пакта о беженцах.
"В письме министра иностранных дел в ООН говорится, что Эстония не считает для себя юридически обязательным глобальный Пакт о беженцах. Можно сказать, что теперь, наконец, внесена в этот вопрос ясность. Это гарантирует суверенность Эстонии в вопросе беженцев", - сказал Сеэдер.
Министр иностранных дел направил письмо президенту Генассамблеи ООН во время первой недели 74-й сессии, которая проходит сейчас в Нью-Йорке.
Напомним, что участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 17 декабря 2018 года большинством голосов утвердили Пакт о беженцах. За документ проголосовали 181 из 193 стран-членов ООН. Против выступили США и Венгрия. Ливия, Эритрея и Доминиканская республика воздержались.
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