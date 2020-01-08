08.01.2020, 18:37
Рейнаслу побеседовал со своим украинским коллегой и отметил, что конфликту в Иране нужно найти мирное решение(11)
Сегодня министр иностранных дел Урмас Рейнсалу побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.
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