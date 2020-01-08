08.01.2020, 18:37
Рейнаслу побеседовал со своим украинским коллегой и отметил, что конфликту в Иране нужно найти мирное решение(22)
Сегодня министр иностранных дел Урмас Рейнсалу побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.
Неожиданная правда о бергамоте произвела фурор в сети
Знарок: «Малыхин после матча поехал на МРТ»
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Эксперты объяснили, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь