29.06.2020, 07:41

Рейн Руутсоо: неправильно проводить параллели между расовыми протестами в США и таллиннской Бронзовой ночью


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Рейн Руутсоо: неправильно проводить параллели между расовыми протестами в США и таллиннской Бронзовой ночью
Marko Mumm

Углубляющийся расовый раскол в США дает почву для размышлений. Политолог, профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо пишет в газете Eesti Päevaleht, что проводимые иногда в прессе параллели с апрельскими событиями 2007 года (т.н. Бронзовая ночь) в Таллинне являются ошибочными.

В частности, Руутсоо ссылается на статью Мари-Вивиам Эллам (Eesti Päevalehe Arvamusveeb, 23.06.2020) и ее мысль о том, что в апрельских беспорядках есть и вина эстонской части общества. Как написала Эллам, беспорядков можно было бы избежать при двух условиях: если бы власть способствовала сохранению русской культурной идентичности и сотрудничала с лидерами общественного мнения русскоязычного меньшинства. "Мне лично кажется, что надо было просто объяснить ключевым лицам русскоязычной общины планы по переносу Бронзового солдата в другое место".

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По мнению Руутсоо, неправильно сводить проблему лишь к двум вещам и говорить о собственной вине.

По его мнению, культурному идентитету неэстонцев ничего не угрожает, ведь за русскоязычной общиной Эстонии стоит 180-200 млн русскоязычного населения (144 млн из них — в самой России). Он считает, ядро что проблемы меньшинства — не в вопросах культуры. Ядро конфликта лежит в политическом идентитете, в котором центральную роль играет внешний фактор (Руутсоо при этом использует термин significant other "значимый другой")

За вспыхнувшим в 2007 году бунтом стоит же прежде всего желание бывшего народа-хозяина вновь утвердить себя, считает профессор.

"Здесь нет никакой параллели с охватившими США протестами. Я был обе ночи беспорядков на улицах центра Таллинна. Звон бьющихся витрин тонул в криках "Россия! Россия!" — пишет Руутсоо.

Он не согласен и с мыслью Эллам, что более тщательное разъяснение планов по переносу памятника могло сохранить центр Таллинна от мародерства.

"Мы знаем, что они/лидеры общественного мнения в основном бойкотируют все голосования, которые можно было бы трактовать как осуждение оккупации Эстонии и депортаций. Поэтому трудно поверить, что какая-то "разъяснительная работа", которая бы ущемляла "имидж освободителя" и оправдывала перенос "Алеши", к примеру, на кладбище, нашла бы слушателей", — считает профессор Таллиннского университета.

При этом речь идет даже не о личном мнении лидеров общественного мнения, а о позиции электората, находящегося под влиянием СМИ восточного соседа. А лидеры общественного мнения чувствуют своих избирателей. ""Подъем России с колен" исключил переосмысление поддерживающих идентитет народа-освободителя символов".

Руутсоо отмечает, что вопрос переноса памятника долгое время обсуждался (с марта, если не раньше), в том числе и в комиссии столичной горуправы. "Но чем ближе было 9 мая, тем более старательно пытались найти отговорки, чтобы компромисс не родился", — пишет он. "Единственное достойное место освободителей должно быть только в центре города".

Отмечая также и то, что проблема "Алеши" стала фактором предвыборной борьбы, используя которую различные эстонские партии пытались набрать очки, Руутсо резюмирует: "Представление о разворачивающейся в США драме, конечно, поучительно, но при более глубоком обсуждении недавней истории могли бы появиться и другие идущие на пользу выводы".

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