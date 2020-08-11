Рейд полиции показал: ночные клубы Пярну соблюдают правила безопасности, а люди — нет

Представители властей проверили 11 самых популярных развлекательных мест в Пярну, и по словам руководителя регионального отделения департамента здоровья Кадри Юхкам, ситуация в этих заведениях удовлетворительная — дезинфицирующие средства были доступны как клиентам, так и персоналу во всех учреждениях, требование о заполнении помещений в объеме 50% было выполнено.

Самым большим недостатком можно считать нарушение требования соблюдать безопасную дистанцию, особенно на танцплощадках и перед сценой. "К сожалению, это связано с поведением клиентов, которое, в свою очередь, может быть связано с отсутствием у них чувства опасности", предположила чиновница департамента здоровья.

Кроме того, беспокойство вызвали и очереди на входе в клубы. которые также создают потенциальную опасностя распространения вируса.