11.08.2020, 18:08

Рейд полиции показал: ночные клубы Пярну соблюдают правила безопасности, а люди — нет


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Рейд полиции показал: ночные клубы Пярну соблюдают правила безопасности, а люди — нет
Фото автора Mark Angelo: Pexels

В ночных клубах Пярну соблюдаются правила безопасности, сказано в сообщении Ляэнеской префектуры, сотрудники которой вместе с представителями департамента провели в ночь на 8 августа проверку развлекательных заведений курортного города. Однако их беспокоит то, что на танцполе люди все-таки не соблюдают безопасную дистанцию, а перед заведением образуются большие очереди, сообщает rus.err.

Представители властей проверили 11 самых популярных развлекательных мест в Пярну, и по словам руководителя регионального отделения департамента здоровья Кадри Юхкам, ситуация в этих заведениях удовлетворительная — дезинфицирующие средства были доступны как клиентам, так и персоналу во всех учреждениях, требование о заполнении помещений в объеме 50% было выполнено.

Самым большим недостатком можно считать нарушение требования соблюдать безопасную дистанцию, особенно на танцплощадках и перед сценой. "К сожалению, это связано с поведением клиентов, которое, в свою очередь, может быть связано с отсутствием у них чувства опасности", предположила чиновница департамента здоровья.

Кроме того, беспокойство вызвали и очереди на входе в клубы. которые также создают потенциальную опасностя распространения вируса.

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