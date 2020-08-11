Рейд полиции показал: ночные клубы Пярну соблюдают правила безопасности, а люди — нет(1)
В ночных клубах Пярну соблюдаются правила безопасности, сказано в сообщении Ляэнеской префектуры, сотрудники которой вместе с представителями департамента провели в ночь на 8 августа проверку развлекательных заведений курортного города. Однако их беспокоит то, что на танцполе люди все-таки не соблюдают безопасную дистанцию, а перед заведением образуются большие очереди, сообщает rus.err.
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