Регистрация в Дружину школьников начнется уже скоро

Самым крупным работодателем для дружинников, как и ранее, выступают районы Таллинна, нуждающиеся в рабочей силе для благоустройства. Но запрос на школьников сделали и четыре десятка частных предприятий, в том числе, например, Circle K Eesti AS, готовое принять почти 100 дружинников. Если в предыдущие годы значительная часть отрядов была занята сбором ягод, то нынче доминировать начинает благоустройство, причем не только на предприятиях сферы туризма, но и на крупных хуторах, на старых мызах.

На указанном выше сайте можно ознакомиться с деталями: рабочий период, характер работы, работодатель и пр.

Надо учесть, что регистрация ведется по принципу: кто смел, тот и съел! Кто раньше зарегистрируется, тот и станет дружинником. Если не удастся сразу попасть в желаемый отряд, то в случае, если освободятся места, с кандидатами руководство дружины выйдет на контакт..