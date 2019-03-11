Реформисты ждут решения соцдемов и Isamaa. Сотрудничество с EKRE исключено

”Мнения Юри Ратаса меняются так быстро, что они даже не придерживаются очередности”, — сказала Каллас в ответ на сегодняшнее заявление Ратаса.

”Во-первых, до выборов Ратас исключил сотрудничество с EKRE. А сейчас им первым предлагает начать переговоры по коалиции”, — отметила Каллас.

Генеральный секретарь Партии реформ Эркки Келдо сказал Delfi, что Центристская партия с момента оглашения результатов выборов очевидно делала сознательные шаги в сторону сохранения за собой кресла главы правительства. ”На наше предложение они ответили отказом и хотя еще в пятницу сказали, что козыри в руках Партии реформ, уже через три дня сделали предложение EKRE и Isamaa. Что изменилось за эти три дня?”, — удивляется он.

Каллас назвала слова Ратаса о том, что подобными предложениями он хочет избежать внеочередных выборов, ”мягко говоря, странными”, поскольку попытки формирование правительства пока не провалились и продолжаются.

Каллас отметила, что сегодняшние новости выставляют пятничное решение центристов отказаться от переговоров с реформистами в ином свете. ”К сожалению, тут мы отчетливо видим желание любой ценой удержаться на своем стуле, несмотря на то, что избиратель захотел перемен и пожелал сменить премьер-министра”.