Реформисты заступились за Ида-Вирумаа в Рийгикогу

Каллас отметила, что любые ограничения должны сопровождаться решениями, как компенсировать полученный в результате данных ограничений ущерб. Она спросила, достаточны ли меры помощи для оказания региону поддержки и сохранения экономики.

По словам премьер-министра, на поддержку предпринимательства Ида-Вирумаа было выделено 2,1 миллиона евро. Он отметил, что несмотря на установленные в регионе дополнительные ограничения, пособия дают предпринимательству и рабочим Ида-Вирумаа уверенность в завтрашнем дне. ”У предприятий должно быть достаточно возможностей для использования пособий — на аренду, инвестиции, на расходы на рабочую силу, чтобы сохранить рабочие места. Чтобы по окончании ограничений у них была вера в то, что они смогут продолжить свою работу, коммерческую и экономическую деятельность”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил, что объем средств был установлен исходя из оборота предприятий Ида-Вирумаа за декабрь 2019 года, который составил порядка 2,8 миллиона евро. ”Но закрытие Ида-Вирумаа, закрытие экономической деятельности не началось 1 декабря. Это решение было принято 10 декабря, — сказал он. — Я считаю, что объем пособий, выделяемых сегодня Ида-Вирумаа, работающим там людям и предприятиям — справедливый”.

Он подчеркнул, что к 2,1 миллиона евро добавятся пособия сфере культуры Ида-Вирумаа. По его словам, на поддержку образования для взрослых и деятельности по интересам будет выделено 430 000 евро, на спорт — более 60 000 евро, на поддержку образования и деятельности по интересам для детей и молодежи — 200 000 евро и на частное образование — более 5000 евро. ”Если сложить все эти суммы, мы получаем более 2,5 миллиона евро”, — сказал премьер-министр.

Премьер-министр также ответил на вопрос Индрека Саара о кризисе в сфере здравоохранения, на вопрос Лаури Ляэнеметса о предотвращении последствий кризиса в сферах здравоохранения и экономики, на вопрос Хельо Пикхоф о доступности СМИ, на вопрос Марис Лаури о средствах Европейского союза, на вопрос Рийны Сиккут о предотвращении распространения вируса и на вопрос Андреса Сутта о мерах поддержки.