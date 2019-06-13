Реформисты упрочили лидерство в рейтинге популярности партий, EKRE почти догнала центристов
Популярность Партии реформ продолжает расти, а вот рейтинг Центристской партии сокращается. Партия премьер-министра продолжает терять поддержку и среди русскоязычного населения, пишет rus.err.ee.
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