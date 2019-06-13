Реформисты упрочили лидерство в рейтинге популярности партий, EKRE почти догнала центристов

По данным опроса общественного мнения, проведенного в июне социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за реформистов были бы готовы проголосовать 32% избирателей — на 6% больше, чем в мае.

Популярность Центристской партии снизилась с 22% до 19%. На третьем месте в рейтинге продолжает находиться EKRE, которую поддерживают 18% респондентов — столько же, сколько и в мае.

На четвертом месте находятся соцдемы, популярность которых выросла с 10 до 11%.